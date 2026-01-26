Кровавая трагедия в Башкирии: мужчина зарезал жену на глазах у детей и серьезно ранил дочку

В Чишминском районе Башкирии на два месяца заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом рассказала пресс-служба местного районного суда.
По данным инстанции, в минувшую пятницу, 23 января, между обвиняемым и его бывшей супругой произошла ссора, и в какой-то момент мужчина на глаза детей несколько раз ударил женщину ножом в шею, из-за чего она скончалась на месте.
Затем изверг ударил ножом в живот свою дочь. Считая, что смертельно ранил ее, обвиняемый скрылся с места преступления.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.