Кровавая трагедия в Башкирии: мужчина зарезал жену на глазах у детей и серьезно ранил дочку

Житель Башкирии зарезал жену на глазах у детей и чуть не убил дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии на два месяца заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом рассказала пресс-служба местного районного суда.

По данным инстанции, в минувшую пятницу, 23 января, между обвиняемым и его бывшей супругой произошла ссора, и в какой-то момент мужчина на глаза детей несколько раз ударил женщину ножом в шею, из-за чего она скончалась на месте.

Затем изверг ударил ножом в живот свою дочь. Считая, что смертельно ранил ее, обвиняемый скрылся с места преступления.

