На Таймыре задержали чиновника и риелтора за махинации с жильем для детей-сирот

«Риелтор разместил в сети объявления с завышенной рыночной стоимостью квартир, на основании которых была установлена средняя стоимость квадратного метра в размере более 116 тысяч рублей. Впоследствии риелтором были найдены два собственника, согласившиеся реализовать квартиры через электронные торги по заранее завышенной цене — по 3,8 млн рублей за каждую. По договоренности продавцы перечислили риелтору 1,1 млн рублей, которые сообщники в равных долях присвоили себе, тем самым причинили ущерб муниципальному бюджету на указанную сумму», — пояснили в СК.