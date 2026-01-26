На Таймыре задержали чиновника и риелтора за махинации с жильем для детей-сирот

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя заведующего отделом ресурсного и материально-технического обеспечения управления образования администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа и его 39-летнего знакомого. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. Фигуранты задержаны, в ходе допросов они признали вину в совершении преступления», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года заместитель заведующего отделом управления образования вступил в сговор со своим знакомым риелтором. Они решили похитить деньги из муниципального бюджета путем преднамеренного завышения стоимости жилых помещений, предназначенных для обеспечения детей-сирот.
«Риелтор разместил в сети объявления с завышенной рыночной стоимостью квартир, на основании которых была установлена средняя стоимость квадратного метра в размере более 116 тысяч рублей. Впоследствии риелтором были найдены два собственника, согласившиеся реализовать квартиры через электронные торги по заранее завышенной цене — по 3,8 млн рублей за каждую. По договоренности продавцы перечислили риелтору 1,1 млн рублей, которые сообщники в равных долях присвоили себе, тем самым причинили ущерб муниципальному бюджету на указанную сумму», — пояснили в СК.