Мужчину задержали в Калужской области за призывы к терроризму

В Калужской области задержали мужчину за оправдание и пропаганду террористической деятельности одной из запрещенных в России украинских организаций. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе региональном управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ).

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области, являющегося сторонником антироссийской идеологии», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что задержанный в соцсетях публиковал высказывания с оправданием террористической деятельности запрещенной в России военизированного формирования Украины. Он также призывал к экстремистской деятельности против военных РФ.

В его отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической, экстремистской деятельности»).

В этот же день в ФСБ сообщили, что 2-ой Западный окружной военный суд вынес приговор двум администраторам канала с экстремистскими призывами. Установлено также, что они направляли ложные сообщения о минировании объектов гражданской инфраструктуры.