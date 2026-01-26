Летевший в Бодайбо самолет вернулся в Иркутск из-за технической неисправности

«По предварительным данным, сегодня около 16:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) экипаж воздушного судна авиакомпании “ИрАэро”, выполняющего рейс РД-8259 в Бодайбо, доложил о технической неисправности и возврате на аэродром вылета. Посадка благополучно осуществлена в 17:05 в аэропорту Иркутска», — говорится в сообщении.