Летевший в Бодайбо самолет вернулся в Иркутск из-за технической неисправности

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший в Бодайбо Иркутской области, сел в аэропорту вылета в Иркутске из-за технической неисправности. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: Freepik

«По предварительным данным, сегодня около 16:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) экипаж воздушного судна авиакомпании “ИрАэро”, выполняющего рейс РД-8259 в Бодайбо, доложил о технической неисправности и возврате на аэродром вылета. Посадка благополучно осуществлена в 17:05 в аэропорту Иркутска», — говорится в сообщении.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, на борту самолета находились 4 члена экипажа и 31 пассажир, никто не пострадал.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента.