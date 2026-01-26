Женщину обвинили в мошенничестве за обман ставропольчанки на 1,7 млн рублей

Ставропольчанка намеревалась увеличить жилплощадь и обратилась к женщине-юристу по рекомендации знакомых, информирует ИА «Победа26» со ссылкой на ГУ МВД по Ставропольскому краю.
За услуги хозяйка жилья заплатила 260 тыс. рублей, а затем ещё 1,4 млн заёмных средств, взятых под залог квартиры, но помощи так и не получила, после чего написала заявление в полицию.
Задержанная призналась, что не собиралась оказывать услуги, а деньги присвоила. Ей вменяют мошенничество.
