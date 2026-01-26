Ричмонд
Женщину обвинили в мошенничестве за обман ставропольчанки на 1,7 млн рублей

В Московской области правоохранители задержали 61-летнюю женщину, на которую заявила 50-летняя жительница Ставрополя, обвинив её в том, что она присвоила 1,7 млн рублей за услуги, которые не выполнила.

Источник: РИА "Новости"

Ставропольчанка намеревалась увеличить жилплощадь и обратилась к женщине-юристу по рекомендации знакомых, информирует ИА «Победа26» со ссылкой на ГУ МВД по Ставропольскому краю.

За услуги хозяйка жилья заплатила 260 тыс. рублей, а затем ещё 1,4 млн заёмных средств, взятых под залог квартиры, но помощи так и не получила, после чего написала заявление в полицию.

Задержанная призналась, что не собиралась оказывать услуги, а деньги присвоила. Ей вменяют мошенничество.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с сайтом 360.ru рассказал, как мошенники выбирают своих жертв.