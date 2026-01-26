Ричмонд
В Якутске 70-летняя пенсионерка организовала пирамиду и похитила 17 млн рублей

В Якутске перед судом предстанет 70-летняя местная жительница, обвиняемая в создании финансовой пирамиды под видом потребительского кооператива. От действий пенсионерки пострадали 33 человека, а общий ущерб составил около 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, криминальная схема действовала с мая 2015 по июль 2024 года. Женщина основала кооператив якобы для инвестиций и помощи с кредитами. Она создавала видимость бурной работы в самых разных областях: от юридических услуг до сельского хозяйства. Ради новых пайщиков фигурантка ездила по районам и проводила розыгрыши призов, а также настойчиво просила приводить знакомых и родственников.

Чтобы заслужить доверие, женщина раздавала вкладчикам грамоты и карты привилегий. Самой крупной аферой стала торговля несуществующим жильем: за миллион рублей пайщики покупали поддельные сертификаты на квартиры в строящемся доме. В реальности все полученные деньги злоумышленница тратила на личные нужды.

В начале 2024 года аферистка сама попалась на удочку телефонных мошенников и перевела им деньги клиентов. Но даже потерю средств она использовала для того, чтобы подделать справки о переводе денег на «безопасный счет» в Центробанке, и показывала их вкладчикам, чтобы их успокоить.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в Якутский городской суд, а пенсионерка находится под подпиской о невыезде.