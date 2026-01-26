В Якутске 70-летняя пенсионерка организовала пирамиду и похитила 17 млн рублей

В начале 2024 года аферистка сама попалась на удочку телефонных мошенников и перевела им деньги клиентов. Но даже потерю средств она использовала для того, чтобы подделать справки о переводе денег на «безопасный счет» в Центробанке, и показывала их вкладчикам, чтобы их успокоить.