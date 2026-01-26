В Петербурге мужчину осудили за попытку мошенничества на 70 млн рублей

После этого Фокин сообщил гендиректору заведомо ложные сведения об имеющейся у него информации о проведении полицией проверки на предмет совершения преступлений в сфере экономической деятельности, в результате которых в отношении последнего будет возбуждено уголовное дело. Также Фокин рассказал, что имеет возможность стать посредником для дачи взятки полиции за прекращение дальнейшей проверки, а сами сотрудники уже готовы на сделку в размере 70 млн рублей.