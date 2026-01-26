Ричмонд
В Петербурге мужчину осудили за попытку мошенничества на 70 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Михаила Фокина к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за попытку мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: РИА "Новости"

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима. Фокин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — сказано в сообщении.

Ранее Фокин узнал от генерального директора АО «НПП “Компенсатор”, что правоохранительные органы интересуются деятельностью компаний.

После этого Фокин сообщил гендиректору заведомо ложные сведения об имеющейся у него информации о проведении полицией проверки на предмет совершения преступлений в сфере экономической деятельности, в результате которых в отношении последнего будет возбуждено уголовное дело. Также Фокин рассказал, что имеет возможность стать посредником для дачи взятки полиции за прекращение дальнейшей проверки, а сами сотрудники уже готовы на сделку в размере 70 млн рублей.

Гражданин согласился, после чего обратился в полицию, где рассказал о незаконных действиях Фокина и добровольно принял участие в оперативно-разыскном мероприятии по его поимке. Фокин принял деньги и был задержан на месте совершения преступления.