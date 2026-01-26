Дорожники назвали летнюю резину одной из причин массового ДТП под Горячим Ключом

Одной из причин массового ДТП под Горячим Ключом стало использование летней резины участниками аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».
«Многие транспортные средства из участвовавших сегодняшним утром в ДТП на указанных участках автодороги, были снабжены летней резиной», — говорится в сообщении государственной компании.
Напомним, авария с участием 20 авто произошла утром 26 января на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ранние часы дороги от Восточного обхода Краснодара до Горячего Ключа обрабатывались специальной смесью противообледенительных материалов, и за сутки было использовано более 270 тонн средств. При этом многие транспортные средства, участвовавшие в аварии, были на летней резине, что осложнило ситуацию на скользкой дороге.
В ГК «Автодор» призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и использовать зимнюю резину для безопасного движения в холодное время года.