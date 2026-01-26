Села на живот коленями? Безутешная мать рассказала, как сын умирал в роддоме

«Воды отошли, в 4 утра меня привезли в родильное отделение. Врачи долгое время не могли принять решение о моём родоразрешении. 10 декабря в 2:50 ребёнок родился на свет, не подавая признаки жизни», — рассказала Виктория. Малыша поместили в реанимацию. Но потрясло женщину другое: