Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Села на живот коленями? Безутешная мать рассказала, как сын умирал в роддоме

Трагедия произошла в одном из родильных отделений Ростова-на-Дону.

Источник: Коллаж АиФ-Ростов

В Ростове-на-Дону разгорается скандал вокруг смерти новорождённого мальчика, произошедшей, по словам матери, из-за грубых нарушений со стороны медицинского персонала родильного отделения.

Видеообращение безутешной матери, размещённое в социальных сетях, вызвало общественный резонанс и привлекло внимание руководства Следственного комитета России. Подробности в материале rostov.aif.ru.

Без признаков жизни.

Трагедия произошла в одном из родильных отделений Ростова-на-Дону. Мать ребёнка, Виктория, утверждает, что просила сделать кесарево сечение.

«Воды отошли, в 4 утра меня привезли в родильное отделение. Врачи долгое время не могли принять решение о моём родоразрешении. 10 декабря в 2:50 ребёнок родился на свет, не подавая признаки жизни», — рассказала Виктория. Малыша поместили в реанимацию. Но потрясло женщину другое:

«Роды проходили естественным путём. Врачи выдавливали ребёнка, садясь на меня коленями сверху. После рождения ребёнок попал в реанимацию, ко мне пришли врачи, сказали, что ребёнок в крайне тяжёлом состоянии», — рассказала Виктория.

Новорождённый, судя по документам, опубликованным Викторией в социальных сетях, появился на свет с рядом травм. Несмотря на все манипуляции докторов, спасти малыша не удалось. Через три дня он умер.

Виктория сообщила, что в свидетельстве о смерти в качестве причины гибели была указана болезнь матери, некая инфекция.

«Моя беременность протекала хорошо, без осложнений, без угроз для жизни ребёнка. Все анализы, скриннинги, все УЗИ, всё показывало положительные результаты», — говорит женщина, едва сдерживая слёзы.

Реакция властей.

Случай вызвал широкий общественный резонанс. Виктория разместила видео со своей историей в социальных сетях и обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«Жительница Ростовской области обратилась к главе СК с жалобой на врачей родильного отделения одной из клиник столицы региона. По её словам, медики некачественно оказали помощь, что привело к гибели её ребёнка», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорождённого. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Корреспондент rostov.aif.ru позвонил в роддом, где произошла трагическая смерть новорождённого. Там предоставили номер заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, но связаться с ним не получилось — трубку никто не берёт.

Также rostov.aif.ru связался с пресс-службой министерства здравоохранения Ростовской области. Специалисты пообещали дать официальный комментарий, однако пока ответа не последовало. Как только в ведомстве будут готовы рассказать о случившемся, мы немедленно опубликуем версию второй стороны.

Девять смертей.

Случай, произошедший в ростовском роддоме, далеко не единственный. В начале года страну потрясла информация о том, что в роддоме Новокузнецка погибли сразу девять новорождённых.

История разворачивалась, как оказалось, уже давно. Роженицы неоднократно жаловались на хамское отношение в учреждении, неверные диагнозы и жуткие условия. Ситуацией занялись следователи. СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Минздрав Кузбасса подтвердил, что с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли 234 родов. Девять малышей спасти не удалось.

Ситуация получила широкий резонанс на самом высоком уровне. Совет Федерации и Госдума взяли трагедию на контроль. Сейчас рассматриваются возможные законодательные инициативы, которые позволят не допустить подобного в будущем.