Села на живот коленями? Безутешная мать рассказала, как сын умирал в роддоме

В Ростове-на-Дону разгорается скандал вокруг смерти новорождённого мальчика, произошедшей, по словам матери, из-за грубых нарушений со стороны медицинского персонала родильного отделения.
Видеообращение безутешной матери, размещённое в социальных сетях, вызвало общественный резонанс и привлекло внимание руководства Следственного комитета России. Подробности в материале rostov.aif.ru.
Без признаков жизни.
Трагедия произошла в одном из родильных отделений Ростова-на-Дону. Мать ребёнка, Виктория, утверждает, что просила сделать кесарево сечение.
«Воды отошли, в 4 утра меня привезли в родильное отделение. Врачи долгое время не могли принять решение о моём родоразрешении. 10 декабря в 2:50 ребёнок родился на свет, не подавая признаки жизни», — рассказала Виктория. Малыша поместили в реанимацию. Но потрясло женщину другое:
«Роды проходили естественным путём. Врачи выдавливали ребёнка, садясь на меня коленями сверху. После рождения ребёнок попал в реанимацию, ко мне пришли врачи, сказали, что ребёнок в крайне тяжёлом состоянии», — рассказала Виктория.
Новорождённый, судя по документам, опубликованным Викторией в социальных сетях, появился на свет с рядом травм. Несмотря на все манипуляции докторов, спасти малыша не удалось. Через три дня он умер.
Виктория сообщила, что в свидетельстве о смерти в качестве причины гибели была указана болезнь матери, некая инфекция.
«Моя беременность протекала хорошо, без осложнений, без угроз для жизни ребёнка. Все анализы, скриннинги, все УЗИ, всё показывало положительные результаты», — говорит женщина, едва сдерживая слёзы.
Реакция властей.
Случай вызвал широкий общественный резонанс. Виктория разместила видео со своей историей в социальных сетях и обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
«Жительница Ростовской области обратилась к главе СК с жалобой на врачей родильного отделения одной из клиник столицы региона. По её словам, медики некачественно оказали помощь, что привело к гибели её ребёнка», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорождённого. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.
Корреспондент rostov.aif.ru позвонил в роддом, где произошла трагическая смерть новорождённого. Там предоставили номер заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, но связаться с ним не получилось — трубку никто не берёт.
Также rostov.aif.ru связался с пресс-службой министерства здравоохранения Ростовской области. Специалисты пообещали дать официальный комментарий, однако пока ответа не последовало. Как только в ведомстве будут готовы рассказать о случившемся, мы немедленно опубликуем версию второй стороны.
Девять смертей.
Случай, произошедший в ростовском роддоме, далеко не единственный. В начале года страну потрясла информация о том, что в роддоме Новокузнецка погибли сразу девять новорождённых.
История разворачивалась, как оказалось, уже давно. Роженицы неоднократно жаловались на хамское отношение в учреждении, неверные диагнозы и жуткие условия. Ситуацией занялись следователи. СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Минздрав Кузбасса подтвердил, что с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли 234 родов. Девять малышей спасти не удалось.
Ситуация получила широкий резонанс на самом высоком уровне. Совет Федерации и Госдума взяли трагедию на контроль. Сейчас рассматриваются возможные законодательные инициативы, которые позволят не допустить подобного в будущем.