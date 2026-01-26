Экс-ректор ВГУ обжаловал приговор за дачу взятки

Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2022 году Дмитрий Ендовицкий через Юрия Трещевского передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его супруги Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. Также ректор якобы распространил более 300 порнографических материалов в интернете. Вину Ендовицкий и Трещевский не признали.