В Ростовской области директора автошколы будут судить по уголовной статье

В Неклиновском районе Ростовской области директора одной из автошкол обвинили в посредничестве при взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, в мае 2025 года руководитель предложила представителю одного из учеников автошколы стать посредником при передаче взятки сотрудникам межрайонного регистрационно-экзаменационный отдела ГАИ. За 35 тысяч рублей женщина обещала решить вопрос со сдачей практического экзамена.
Подозреваемую задержали с поличным при получении средств. Сейчас она находится под домашним арестом. Следователи уже собрали все материалы по делу и передали в суд для рассмотрения по существу.
