На Кубани мужчина заказал убийство брата и его жены из-за недвижимости

Житель Анапы заказал убийство родственников из-за спора за дом. Об этом со ссылкой краевой следственный комитет рассказали наши коллеги из «КП — Кубань».
Как уточнили в издании, 39-летний мужчина решил устранить двоюродного брата и его супругу. Для этого стал искать исполнителя заказного преступления.
Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они взяли ситуацию под контроль. Сотрудник полиции согласился сыграть роль киллера. Цена вопроса составила один миллион рублей.
Заказчик передал полицейскому фотографии жертв и их адрес. Он просил инсценировать ограбление. Когда мужчине показали постановочные снимки «убитых» и вещи брата, его немедленно задержали.
— Следователи предъявили задержанному обвинение. Суд отправил его под стражу, — сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.
Дело расследуют при поддержке краевого управления МВД. Подсудимому грозит длительный срок за организацию покушения на убийство двух человек.
