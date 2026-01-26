«Штора выдержала всех»: история чудесного спасения мамы и трёх девочек из пожара в Калининграде

«Лишь одного соседа узнала, а остальным успела только сказать спасибо. Там ещё были люди, которые бросали мне под ноги куртки, чтобы я не стояла босой на снегу, люди не давали нам замёрзнуть. И сейчас у меня чья-то куртка лежит, а я даже не знаю, кому её вернуть. Ещё раз хочу сказать огромное всем спасибо от меня и моей семьи! В тот день не получилось сказать людям слова благодарности, но надеюсь, что многие прочитают их здесь. Спасибо за ваши добрые, отзывчивые сердца, за помощь, которая пришла так своевременно», — говорит Ксения.