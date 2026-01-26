Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое. Главное

В сентябре 2023 года Leonardo подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» сообщили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами атаки исходили с территории нескольких стран. Позднее, в апреле 2024-го в московский офис «Сирена-Трэвел» пришли силовики с обысками. Источник РБК связал действия силовиков «с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов».