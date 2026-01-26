Ричмонд
Сервисы крупнейшей охранной компании Delta подверглись кибератаке

Масштабная кибератака спровоцировала технический сбой в ИТ-инфраструктуре крупнейшего оператора систем безопасности Delta.Сообщается о жалобах клиентов на ограничение доступа к управлению транспортом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Крупный российский оператор охранных систем Delta сообщил о массированном внешнем воздействии на свою ИТ-инфраструктуру. В результате инцидента часть онлайн-сервисов компании оказалась временно недоступна. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник компания, специализирующаяся на охране объектов и автомобилей, столкнулась со сбоем в работе цифровых систем. В пресс-службе оператора отметили, что подобные инциденты стали общемировым трендом, затрагивающим наиболее технологически развитых участников рынка.

В компании подчеркнули, что на данный момент признаков утечки персональных данных клиентов не обнаружено.

«Ситуация управляемая, Delta оценивает потенциал скорейшего возвращения полной функциональности сервисов как высокий», — цитирует агентство официальное сообщение компании.

Ранее телеграм-канал Baza писал о массовых жалобах клиентов, которые столкнулись с невозможностью завести автомобили или отключить сработавшую сигнализацию. В некоторых случаях владельцы не могут даже открыть двери своих машин. Автомобилям якобы может потребоваться перепрошивка систем у официальных дилеров.

В настоящий момент над устранением последствий инцидента работают технические специалисты Delta и привлеченные профильные эксперты.