Сервисы крупнейшей охранной компании Delta подверглись кибератаке

Ранее телеграм-канал Baza писал о массовых жалобах клиентов, которые столкнулись с невозможностью завести автомобили или отключить сработавшую сигнализацию. В некоторых случаях владельцы не могут даже открыть двери своих машин. Автомобилям якобы может потребоваться перепрошивка систем у официальных дилеров.