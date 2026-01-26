Ричмонд
В Челябинске за побег детей из садика наказали заведующую

Мировой суд в Челябинске оштрафовал на 10 тысяч рублей заведующую детским садом, из которого во время прогулки сбежали две шестилетние девочки. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Pchela.News

Всё случилось 8 октября прошлого года в одном из детсадов Металлургического района.

— В связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей воспитанницы самовольно покинули территорию детского сада, — рассказали в надзорном ведомстве. — Спустя непродолжительное время сотрудники детсада обнаружили девочек в сквере, расположенном в соседнем дворе, и возвратили их в учреждение.

Заведующую признали виновной в нарушении прав и свобод обучающихся (часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ). Ей грозил штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине минимально возможное наказание.

Напомним, в ноябре с детского сада в Челябинской области взыскали почти 300 тысяч рублей за травму ребёнка.