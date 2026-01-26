В Челябинске за побег детей из садика наказали заведующую

Всё случилось 8 октября прошлого года в одном из детсадов Металлургического района.
— В связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей воспитанницы самовольно покинули территорию детского сада, — рассказали в надзорном ведомстве. — Спустя непродолжительное время сотрудники детсада обнаружили девочек в сквере, расположенном в соседнем дворе, и возвратили их в учреждение.
Заведующую признали виновной в нарушении прав и свобод обучающихся (часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ). Ей грозил штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине минимально возможное наказание.
