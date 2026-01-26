Воронежская пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей по звонку лже-силовиков

Вслед за этим последовали звонки уже от «сотрудников силовых ведомств», которые обвинили женщину в финансировании ВСУ и потребовали срочно перевести все сбережения на «безопасный счет», чтобы избежать уголовного преследования. Введенная в состояние стресса и страха, пенсионерка сняла со своего банковского счета миллион и передала наличные прибывшему курьеру.