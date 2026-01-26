Воронежская пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей по звонку лже-силовиков

В Воронеже зафиксирован очередной крупный случай мошенничества, жертвой которого стала 72-летняя пенсионерка. Женщина лишилась одного миллиона рублей, поверив аферистам, действовавшим по классической схеме с имитацией звонков от госорганов. Подробности рассказали 26 января в ГУ МВД по региону.
Как установили правоохранители, сначала пенсионерке позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками социальной службы. Под предлогом дистанционного оформления некой выплаты они выведали у нее данные СНИЛС.
Вслед за этим последовали звонки уже от «сотрудников силовых ведомств», которые обвинили женщину в финансировании ВСУ и потребовали срочно перевести все сбережения на «безопасный счет», чтобы избежать уголовного преследования. Введенная в состояние стресса и страха, пенсионерка сняла со своего банковского счета миллион и передала наличные прибывшему курьеру.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.