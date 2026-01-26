Обломки украинской ракеты С-200 разрушили четыре дома в Брянской области

Ранее сегодня о ракетной атаке со стороны Украины сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, бойцам ПВО за день пришлось отразить как минимум четыре таких атаки. «В результате ракетного удара при исполнении служебных задач ранен боец “Орлана”. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей. По оценке врачей, состояние средней степени тяжести», — рассказал он.