Обломки украинской ракеты С-200 разрушили четыре дома в Брянской области

Над Брянской областью сбита украинская зенитно — управляемая ракета С-200, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

ПВО Минобороны сбила ракету над территорией Клинцовского района.

«По предварительной информации, четыре частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также остекление в двух многоквартирных домах. Обследование продолжается», — сообщил он.

Одна женщина получила ушиб мягких тканей и была доставлена в больницу.

Ранее сегодня о ракетной атаке со стороны Украины сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, бойцам ПВО за день пришлось отразить как минимум четыре таких атаки. «В результате ракетного удара при исполнении служебных задач ранен боец “Орлана”. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей. По оценке врачей, состояние средней степени тяжести», — рассказал он.

