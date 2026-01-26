Daily Star: в семье музыканта Мика Джаггера пропал родственник

В семье британского рок-музыканта и вокалиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера пропал родственник, пишет Daily Star.
«Семья Мика Джаггера начала отчаянные поиски давнего партнера его внучки, пропавшего без вести. Тридцатисемилетний Александр Ки в последний раз был замечен в Боскасле, Корнуолл, в пятницу днем», — сказано в публикации.
Как сообщили в полиции, в последний раз Александра Ки видели в пабе. Правоохранители описывают его как человека среднего телосложения, со светлыми волосами и обычно носящего яркую одежду. Сейчас поиски Александра Ки в районе Боскасла продолжаются.
«Этот прибрежный поселок, известный своей живописной гаванью и прогулками по вершинам скал, привлекает туристов круглый год, но может быть опасным, особенно в зимние месяцы», — говорится в материале.
Уточняется, что Александр Ки является гражданским мужем 33-летней Ассизи — внучки Мика Джаггера. У них есть двое дочерей.
