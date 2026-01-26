Daily Star: в семье музыканта Мика Джаггера пропал родственник

Как сообщили в полиции, в последний раз Александра Ки видели в пабе. Правоохранители описывают его как человека среднего телосложения, со светлыми волосами и обычно носящего яркую одежду. Сейчас поиски Александра Ки в районе Боскасла продолжаются.