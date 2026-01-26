Над Брянской областью сбили ракету С-200

Ранее зарубежные военные обозреватели сообщали, что российские крылатые ракеты Х-22, разработанные ещё в советский период, до сих пор считаются сложной целью для систем противовоздушной обороны. Эти ракеты создавались для поражения объектов ПВО и применяются стратегической авиацией.