Над Брянской областью сбили ракету С-200

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200 над территорией Клинцовского района Брянской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате отражения атаки фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор. Одна женщина получила ушиб мягких тканей, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
По предварительной информации, разрушены четыре частных жилых дома. Частично повреждены более 50 частных домовладений, а также остекление в двух многоквартирных домах. Обследование территории продолжается.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее зарубежные военные обозреватели сообщали, что российские крылатые ракеты Х-22, разработанные ещё в советский период, до сих пор считаются сложной целью для систем противовоздушной обороны. Эти ракеты создавались для поражения объектов ПВО и применяются стратегической авиацией.