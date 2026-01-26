Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью сбили ракету С-200

В Клинцовском районе Брянской области ПВО уничтожили ракету С-200. Обломки упали на жилой сектор, пострадала женщина.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200 над территорией Клинцовского района Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате отражения атаки фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор. Одна женщина получила ушиб мягких тканей, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, разрушены четыре частных жилых дома. Частично повреждены более 50 частных домовладений, а также остекление в двух многоквартирных домах. Обследование территории продолжается.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее зарубежные военные обозреватели сообщали, что российские крылатые ракеты Х-22, разработанные ещё в советский период, до сих пор считаются сложной целью для систем противовоздушной обороны. Эти ракеты создавались для поражения объектов ПВО и применяются стратегической авиацией.