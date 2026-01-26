Россия и Украина анонсировали новые переговоры: главное об СВО 26 января

Шестеро боевиков группировки «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) сдались в плен под Димитровом, включая их темнокожего командира по имени Даниэль. «Мы сдались в плен, нас было шесть человек. Мы все время откатывались и откатывались из-под Димитрова и оказались в окружении», — рассказал он. В окружение под городом были взяты в окружение пять групп, и четыре из них — уничтожены. Российские войска неоднократно предлагали украинским бойцам сдаться.