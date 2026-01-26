Россия и Украина анонсировали новые переговоры: главное об СВО 26 января

На предстоящей неделе состоится новый раунд переговоров.
Новые трехсторонние переговоры России, США и Украины будут проведены в течение наступившей недели с 26 января по 1 февраля 2026 года. Соответствующие заявления сделали как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так и украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Пескова, от нынешних встреч не следует ожидать быстрого прорыва. Он подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться необходимости решения территориальных вопросов.
Тем временем Донбасс провел первую за четыре года неделю без жертв и раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ. Российские войска продвигаются все дальше по линии фронта. На Украине пытают взятых в плен бойцов ВС РФ, а батальон «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на российской территории) перестал быть полноценной военной единицей Киева. Главное о ходе СВО — в материале URA.RU.
Россия, США и Украина готовятся к новому раунду переговоров.
Заявление России.
Песков сообщил о том, что переговоры по Украине находятся на начальном этапе.
О продолжении трехсторонних консультаций заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонние контакты намечены на следующую неделю, хотя конкретная дата встречи пока не определена.
Представитель Кремля призвал не рассчитывать на быструю результативность переговоров. «Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы», — подчеркнул Песков в своем комментарии. Оценивая атмосферу и результаты предыдущих контактов, Дмитрий Песков отметил, что формат таких переговоров не предполагает дружеского тона, однако сам факт продолжения контактов является важным для поиска возможных договоренностей.
По ловам Пескова, принципиальной для России остается так называемая «формула Анкориджа», которая касается территориальных вопросов. «“Формула Анкориджа” — она была обговорена и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорами, с президентом Трампом», — сказал он.
Пресс-секретарь президента добавил, что вопросами территорий занимается специально созданная профильная рабочая группа. Он добавил, что переговорный процесс находится на начальной стадии и ведется в прямом формате.
Позиция Украины.
Зеленский анонсировал переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о подготовке к новым трехсторонним встречам. «Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе», — отметил он в своем telegram-канале.
Глава украинского государства провел совещание с делегацией, которая представляла страну на предыдущей встрече в Абу-Даби (ОАЭ), проходившей 23−25 января 2026 года. На совещании обсуждались ключевые военные и политические вопросы, разрешение которых необходимо для завершения конфликта. Участники также проанализировали позиции сторон и определили рамки дальнейшего дипломатического взаимодействия.
Дипломатический контекст.
Предыдущие переговоры в Абу-Даби стали первым трехсторонним контактом такого уровня с начала конфликта. Двухдневные закрытые переговоры с участием делегаций России, США и Украины затрагивали ключевые вопросы конфликта: территориальный вопрос, гарантии безопасности и так называемое «энергетическое перемирие».
Несмотря на обсуждение принципиальных вопросов, сохранились разногласия по статусу Донбасса. По итогам встречи стороны лишь договорились о продолжении диалога без конкретных прорывных соглашений.
Следком сообщил о массовых пытках российских военных на Украине.
Российских военных пытают в плену на Украине.
На Украине пытают российских военнопленных. Следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур заявил о документально подтвержденных фактах массовых пыток.
По его словам, собраны свидетельства применения электротока и травли собаками. Следователь также утверждает, что украинские врачи проводили операции российским военнослужащим без наркоза, намеренно причиняя им страдания. Мазур подчеркнул, что все эти действия являются грубейшими нарушениями международного гуманитарного права.
ДНР впервые провел неделю без раненых и погибших из-за обстрелов.
В период с 19 по 25 января не было зафиксировано случаев гибели или ранения мирных жителей вследствие ударов со стороны ВСУ. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Дарьи Морозовой, ее слова передает ТАСС.
Это первая неделя без жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР с февраля 2022 года. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в период с 5 по 11 февраля 2022 года, до начала нового витка конфликта в Донбассе.
Согласно данным Министерства обороны РФ, российские войска продолжают продвигаться в зоне специальной военной операции, что способствует отдалению линии фронта от населенных пунктов. Только за минувшую неделю от ВСУ освобождены два населенных пункта, включая Новопавловку в ДНР, еще над двумя установлен контроль.
Потери среди командного состава ВСУ.
ВС РФ ликвидировали нескольких украинских офицеров, в том числе командиров спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега». В ДНР, по данным российских силовых структур, ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» НГУ лейтенант Константин Суходольский с позывным Сухой и начальник связи из «Омеги» младший лейтенант Андрей Марков с позывным Маркиз. В Харьковской области сообщается о ликвидации начальника второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенанта Владислава Мисько, который руководил работой пограничного подразделения.
Падение батальона «Азов»*
Боевики «Азова» сдаются в плен и больше не являются полноценной боевой единицей Украины.
Шестеро боевиков группировки «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) сдались в плен под Димитровом, включая их темнокожего командира по имени Даниэль. «Мы сдались в плен, нас было шесть человек. Мы все время откатывались и откатывались из-под Димитрова и оказались в окружении», — рассказал он. В окружение под городом были взяты в окружение пять групп, и четыре из них — уничтожены. Российские войска неоднократно предлагали украинским бойцам сдаться.
Согласно информации из российских силовых структур, подразделения «Азова» появляются на линии боевого соприкосновения преимущественно перед крупными кризисными ситуациями на фронте в качестве «антикризисной меры». Источник в силовых структурах отмечает, что сегодня «Азов» представляет собой скорее «раскрученный бренд для вербовки», чем постоянное боевое подразделение на линии соприкосновения.
«Медийный “Азов”, прошедший путь от батальона до целой бригады, сегодня — это раскрученный бренд для вербовки. Их рекрутеры активно ищут новую кровь в своих центрах, но их реальное присутствие на ЛБС в целом — большой вопрос. Как правило, они появляются на направлениях в качестве “антикриза” перед крупным провалом, как это было, например, в Красноармейске», — сообщил собеседник ТАСС.
*Украинский батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен на ее территории.