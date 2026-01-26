Ричмонд
Туристы из РФ рассказали, как на Шри-Ланке на их машину напал слон

Видео казанских блогеров Михайловских, на автомобиль которых напал слон на Шри-ланке, вызвало огромный резонанс в Сети. Максим Михайловский рассказал, что вызвало агрессию у животного.

Источник: Аргументы и факты

Семья блогеров Михайловских из Казани едва не стала жертвой разъяренного слона во время путешествия на Шри-Ланке. Животное набросилось на их автомобиль и помяло дверь. Что привело слона в ярость и как россиянам удалось спастись, aif.ru рассказал Максим Михайловский.

«На Шри-Ланке мы были впервые и не ожидали, что путешествие окажется настолько незабываемым. Мы ехали по дороге из Катарагамы, когда нам навстречу попались слоны. Их на этой дороге путешественники обычно подкармливают и мы решили тоже угостить животное, но никак не ожидали что слон так реагирует и решит сам забрать еду из автомобиля. Конечно, мы испугались, когда хобот оказался в салоне. Сначала даже немножко растерялись, не могли сообразить, что делать. Благо, мимо ехали другие машины, водители начали сигналить и отгонять слона. В итоге почти никто не пострадал, кроме нашей машины, слон помял дверь», — отметил он.

Видео, которое блогеры записали во время нападения слона, они опубликовали на своей странице. Оно заинтересовало не только российских, но и иностранных пользователей.

«Мы не ожидали, что наше видео вызовет такой резонанс и привлечет столько внимания», — добавил он.