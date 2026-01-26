Россиянка лечилась от крысиного тифа через ChatGPT на Бали

Россиянка вылечила опасную инфекцию в Таиланде с помощью ChatGPT. Видео © SHOT.
Обратившись к местным врачам, она дважды вызывала скорую, но лечение и предварительный диагноз «лихорадка денге» не помогали. Её состояние ухудшалось, появились боли в лёгких и кишечнике, начала отниматься нога. Отказавшись от госпитализации, женщина решила заняться самодиагностикой.
Она загрузила результаты своих медицинских анализов в нейросеть ChatGPT. Искусственный интеллект проанализировал данные и предположил, что причиной болезни является крысиный тиф, порекомендовав курс антибиотиков. Пройдя это лечение, россиянка почувствовала улучшение уже через четыре дня.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет выполнять функции представителя практически любой профессии. На вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект заменить академика, эксперт ответил утвердительно. По его мнению, в течение следующего десятилетия ИИ технически получит возможность выполнять задачи практически любой офисной профессии. Он не считает это трагедией, сравнивая процесс с тем, как экскаваторы заменили землекопов.
