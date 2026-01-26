Россиянка лечилась от крысиного тифа через ChatGPT на Бали

Во время отдыха на тайском острове россиянка Надежда из Йошкар-Олы столкнулась с необычным соседом — крысой, которая поселилась на её съёмной вилле. Спустя несколько дней после контакта с грызуном женщина почувствовала себя плохо: у неё начался бред, поднялась температура, появились сильные головные боли и одышка.