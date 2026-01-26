Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка лечилась от крысиного тифа через ChatGPT на Бали

Во время отдыха на тайском острове россиянка Надежда из Йошкар-Олы столкнулась с необычным соседом — крысой, которая поселилась на её съёмной вилле. Спустя несколько дней после контакта с грызуном женщина почувствовала себя плохо: у неё начался бред, поднялась температура, появились сильные головные боли и одышка.

Источник: Life.ru

Россиянка вылечила опасную инфекцию в Таиланде с помощью ChatGPT. Видео © SHOT.

Обратившись к местным врачам, она дважды вызывала скорую, но лечение и предварительный диагноз «лихорадка денге» не помогали. Её состояние ухудшалось, появились боли в лёгких и кишечнике, начала отниматься нога. Отказавшись от госпитализации, женщина решила заняться самодиагностикой.

Она загрузила результаты своих медицинских анализов в нейросеть ChatGPT. Искусственный интеллект проанализировал данные и предположил, что причиной болезни является крысиный тиф, порекомендовав курс антибиотиков. Пройдя это лечение, россиянка почувствовала улучшение уже через четыре дня.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет выполнять функции представителя практически любой профессии. На вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект заменить академика, эксперт ответил утвердительно. По его мнению, в течение следующего десятилетия ИИ технически получит возможность выполнять задачи практически любой офисной профессии. Он не считает это трагедией, сравнивая процесс с тем, как экскаваторы заменили землекопов.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.