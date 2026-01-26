Путин рассказал о просьбе к России прекратить удары по объектам ВСУ

Путин сказал, что Россию просят не бить по объектам на Украине в условиях, когда ВСУ атакуют объекты в РФ.
Россию просят отказаться от ответных ударов по инфраструктурным объектам Украины, задействованным для нужд ВСУ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«А нас просят этого не делать (не бить по энергообъектам, которые использует ВСУ, — прим. URA.RU», — сказал Владимир Путин на встрече с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. «Это надо делать, потому что это очень важно», — ответил губернатор. Их беседу приводит РБК.
На совещании Дрозденко сообщил, что в регионе завершено строительство 16 из 17 запланированных объектов, предназначенных для защиты воздушного пространства региона от атак беспилотников Украины. По его словам, новая инфраструктура уже применяется по назначению и позволяет укрепить безопасность. «Это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать они есть», — подчеркнул губернатор Ленобласти.