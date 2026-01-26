Пострадавшие из-за нападения слона на Шри-Ланке дали советы туристам

«Мы сами не ожидали, что кормление диких слонов окажется таким опасным. Когда мы ездили в Таиланд, то там и катались на слонах, и кормили их, но это были другие, ручные слоны. Дикие оказались не такими милыми и добродушными. Сейчас мы с волнением пересматриваем видео, снятое во время нападения, понимаем, что это в тот момент не осознавали всю опасность ситуации. На Шри-Ланку мы хотим еще вернуться, но к слонам точно больше близко подходить не будем, теперь мы знаем, что кормить их нельзя. Всем путешественникам желаем быть предусмотрительными, осторожными. Нужно понимать, что дикие животные непредсказуемы и делать все, чтобы отдых был безопасным и принес массу положительных впечатлений», — поделился блогер.