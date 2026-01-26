Такси после аварии вылетело на автобусную остановку в Солнечногорске

Внедорожник «Тойота» врезался в машину такси в Солнечногорске. Такси от удара выбросило на остановку и пешехода, а иномарка затем въехала в автобус. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.