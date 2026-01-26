Ричмонд
Такси после аварии вылетело на автобусную остановку в Солнечногорске

Внедорожник «Тойота» врезался в машину такси в Солнечногорске. Такси от удара выбросило на остановку и пешехода, а иномарка затем въехала в автобус. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на улице Крестьянская.

— По предварительной информации, мужчина, управляя автомашиной марки «Тойота», допустил столкновение с автомобилем такси, который остановился в зоне посадки пассажиров общественного транспорта. От удара такси совершила наезд на пешехода, а «Тойота» продолжила движение и столкнулась с микроавтобусом, — говорится в публикации.

По информации ведомства, медпомощь потребовалась пешеходу, водителю такси и одному из пассажиров микроавтобуса. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.

18 января грузовик врезался в стоящую на СВХ легковушку. Из-за аварии движение машин в сторону Щелковского шоссе было затруднено.