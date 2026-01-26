Губернатор Богомаз: ракета ВСУ упала в Брянской области, разрушены четыре дома

Одна женщина получила ушиб мягких тканей, пострадавшая доставлена в больницу.
Украинские вооруженные формирования предприняли попытку удара по жилой застройке в Брянской области. Подразделения ПВО Минобороны РФ сбили над территорией Клинцовского района украинскую зенитную управляемую ракету С-200, однако обломки упали на жилой сектор. Об этом сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Клинцовского района уничтожена украинская зенитно-управляемая ракета С-200. В результате отражения атаки фрагменты сбитой воздушной цели упали на жилой сектор. К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на приграничные районы страны. Об этом ведомство проинформировало в сводке по итогам работы за последние двенадцать часов.