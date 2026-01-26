Квартиру и пенсию тяжелобольной блокадницы арестовал суд в Петербурге

Пенсию и имущество 87-летней блокадницы арестовали по решению суда в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге суд арестовал пенсию и квартиру 87-летней блокадницы и ветерана труда из-за долга, взысканного с ее сына. Об этом рассказал сын пенсионерки.
«За два месяца до Дня полного освобождения Ленинграда судья апелляционной инстанции практически дословно написал, что я не доказал, что сам, без медперсонала, не могу менять подгузники и давать лекарства лежачей больной блокаднице», — заявил мужчина. Его слова передает «КП-Петербург». В итоге с его матери взыскали 3,5 млн рублей, а ее пенсию сократили до прожиточного минимума.
Конфликт начался с судебного спора архитектора с заказчицей, дочерью известного бизнесмена. Женщина обвинила его в невыполнении работ по договору, хотя мужчина предоставляет доказательства обратного.
После многолетних судебных разбирательств оппоненты обратили взыскание на деньги, которые сын годами переводил больной матери на лечение и уход. Архитектор уже обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга для проверки законности решений.