Квартиру и пенсию тяжелобольной блокадницы арестовал суд в Петербурге

«За два месяца до Дня полного освобождения Ленинграда судья апелляционной инстанции практически дословно написал, что я не доказал, что сам, без медперсонала, не могу менять подгузники и давать лекарства лежачей больной блокаднице», — заявил мужчина. Его слова передает «КП-Петербург». В итоге с его матери взыскали 3,5 млн рублей, а ее пенсию сократили до прожиточного минимума.