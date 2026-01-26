Отдыхающие на курорте Буковель массово жалуются на заражение ротавирусом

Жители Украины, отдыхающие на крупнейшем горнолыжном курорте страны Буковель, сообщают о случаях заражения ротавирусной инфекцией, пишет украинское издание «Инсайдер».
Сообщается, что десятки видео с жалобами отдыхающих на симптомы заболевания появляются каждый день. Многих рассказывают, что они вынуждены вызывать скорую помощь и лечиться дорогостоящими капельницами из-за тяжелого состояния.
Отметим, ротавирус — кишечная инфекция, симптомами который являются резкая диарея, рвота, тошнота и повышенную температуру. Заражение происходит через грязные руки, воду, пищу, а также контакт с больным человеком или предметами.
Ранее сообщалось, что жители Украины на фоне масштабных перебоев с электроснабжением в стране массово отправились на горнолыжный курорт Буковель. На территории курорта электроэнергию не отключают, так как он напрямую импортирует электричество из Европы.