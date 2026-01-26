Зеленский отказался уступать территории и заговорил на русском: главное из заявлений президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский не собирается отказываться от претензий на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые принадлежат России. Он ждет от США компромиссов, а от Европы — вклада в обороноспособность Украины. Умоляя их о помощи, украинский лидер неожиданно перешел на русский языке. По его словам, только гарантии безопасности вынудят Киев прекратить военные действия. Подробнее обо всех заявлениях Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ — в материале URA.RU.