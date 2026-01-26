Зеленский отказался уступать территории и заговорил на русском: главное из заявлений президента Украины

Зеленский потребовал от России и США компромиссов.
Украинский президент Владимир Зеленский не собирается отказываться от претензий на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые принадлежат России. Он ждет от США компромиссов, а от Европы — вклада в обороноспособность Украины. Умоляя их о помощи, украинский лидер неожиданно перешел на русский языке. По его словам, только гарантии безопасности вынудят Киев прекратить военные действия. Подробнее обо всех заявлениях Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ — в материале URA.RU.
Зеленский отказался уступать территории России и призвал США к компромиссам.
Владимир Зеленский заявил о неготовности идти на территориальные уступки в ходе российско-украинских переговоров. Это заявление прозвучало после переговоров, состоявшихся 23−24 января 2026 года в Абу-Даби с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов.
Зеленский сообщил о проблемах в переговорах.
«В переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов, но Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на территории», — сообщил украинский лидер. Он также подчеркнул необходимость компромисса со стороны всех участников процесса, включая США.
Территориальный вопрос остается ключевым камнем преткновения в российско-украинских отношениях с 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины и произошло присоединение Крыма к России, которое международное сообщество в большинстве своем не признало.
Зеленский перешел на русский в мольбах о помощи.
Во время пресс-конференции Зеленского с лидерами Литвы и Польши произошел инцидент. В ходе выступления украинский президент, говоря о гарантиях безопасности для Киева, неожиданно начал использовать русские слова, что было зафиксировано в трансляции.
Отвечая на вопрос о перспективах завершения боевых действий и будущем Украины, Зеленский начал свою речь на украинском, но при упоминании гарантий безопасности попытался употребить русское слово «возможность» вместо украинского аналога. Заметив оговорку, президент тут же скорректировал свою речь. «Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо… можливість определить конкретную дату окончания этого конфликта», — сказал Зеленский, быстро исправившись.
Ожидания Киева от международных партнеров.
В ходе пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от своих партнеров не просто общих политических заявлений, а юридически и военно оформленных обязательств. По его словам, под «гарантиями безопасности» следует понимать долгосрочную помощь в вооружении, финансировании и подготовке военных кадров, а также механизмы быстрого реагирования в случае возможного обострения ситуации.
Зеленский о коллаборации Запада с Украиной.
Зеленский потребовал от Запада помощи Украине.
Особое внимание президент уделил программе SAFE, которая предусматривает финансирование совместных оборонных закупок и кооперацию между странами в сфере безопасности. Эта программа с бюджетом в 150 миллиардов евро планируется как основа для реализации инициативы «Готовность 2030», направленной на усиление обороноспособности Европы.
«Должен быть четкий процент на сотрудничество, на ко-продакшен с Украиной — тогда будет результат», — заявил Зеленский, комментируя перспективы программы SAFE. Его слова передает украинское издание УНИАН. По мнению президента Украины, данная программа нуждается в принципиальных решениях, которые бы четко определяли долю совместного производства с украинской стороной для достижения быстрых и ощутимых результатов.
Сотрудничество в энергетической сфере.
Зеленский затронул тему энергетического сотрудничества, отметив сложности, с которыми сталкиваются украинцы в энергетической сфере. Он обсудил этот вопрос с европейскими партнерами, подчеркивая важность поддержки Украины в этом направлении.
Гарантии безопасности.
Зеленский вновь потребовал гарантий безопасности.
Особое место в выступлении Зеленского заняла тема гарантий безопасности. Президент Украины заявил, что «конкретные гарантии безопасности для Украины дают конкретные даты завершения этого конфликта». По словам украинского лидера, документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами уже полностью готов, и Украина ожидает сигнала о дате и месте его подписания.
Соответствующий документ якобы уже готов «на все сто процентов». Зеленский сказал, что после подписания соглашения оно должно будет пройти ратификацию в Конгрессе США и в украинском парламенте. «Мы ожидаем от партнеров готовности назвать дату и место, где мы подпишем этот документ», — отметил президент Украины, подчеркивая важность этого шага для будущего страны. Его слова передает РБК.
Членство в ЕС.
Говоря о европейских гарантиях безопасности, Зеленский связал их с перспективой членства Украины в Европейском союзе. По его словам, вступление в ЕС представляет собой экономические гарантии безопасности для страны.
«Мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова технически вступить в ЕС. Украина будет готова уже в 2026 году», — заявил президент, обозначив планы по европейской интеграции уже в текущем году. Его речь приводит «Газета.ru».