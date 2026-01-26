Глава САП Клименко: обвинения в коррупции предъявлены 41 депутату Рады

Более сорока депутатам Верховной рады нынешнего созыва предъявили обвинения в коррупции, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко.
«Всего обвинения от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва», — рассказал он в интервью агентству «Укринформ».
По его словам, за 10 лет после начала работы антикоррупционных органов обвинения в коррупции предъявлены 79 бывшим и действующим украинским парламентариям.
Ранее прокуратура Закарпатской области Украины обвинила депутата Береговского районного совета в сокрытии доходов. Мужчина жил в частном доме, который украшен позолотой.