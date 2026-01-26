Ричмонд
Глава САП Клименко: обвинения в коррупции предъявлены 41 депутату Рады

В прокуратуре рассказали о коррупционерах среди украинских парламентариев.

Источник: Аргументы и факты

Более сорока депутатам Верховной рады нынешнего созыва предъявили обвинения в коррупции, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко.

«Всего обвинения от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва», — рассказал он в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, за 10 лет после начала работы антикоррупционных органов обвинения в коррупции предъявлены 79 бывшим и действующим украинским парламентариям.

Ранее прокуратура Закарпатской области Украины обвинила депутата Береговского районного совета в сокрытии доходов. Мужчина жил в частном доме, который украшен позолотой.