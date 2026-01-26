Богомаз: Жительница Брянской области ранена обломками ракеты С-200 ВСУ

В Брянской области российские военные уничтожили зенитную ракету украинских боевиков, обломки упали на жилой сектор. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Клинцовского района уничтожена украинская зенитно — управляемая ракета С-200», — написал глава региона.
По его словам, одна женщина получила ушиб мягких тканей, ей оказана необходимая медпомощь.
Богомаз уточнил, что, предварительно, разрушено четыре частных жилых дома. Частично повреждены еще более 50, а также остекление в двух многоквартирных домах.
Как писал сайт KP.RU, 25 января украинские националисты произвели массированную атаку на Белгород. Ракетный обстрел нанес ущерб объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работали спасательные службы.