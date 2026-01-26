Еще одна жертва мошенников в Кишиневе: По схеме «родственник попал в ДТП» у мужчины выманили 100 тысяч леев

В минувшую субботу, 24 января, житель столицы стал жертвой классической схемы «родственник попал в ДТП». Злоумышленница, представившись сотрудником полиции, позвонила мужчине и сообщила, что его близкий человек якобы попал в аварию.
Поверив в обман, потерпевший лично передал 100 000 леев курьерам. Сейчас полиция ведет поиск причастных к этому преступлению.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).