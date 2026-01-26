Ричмонд
Еще одна жертва мошенников в Кишиневе: По схеме «родственник попал в ДТП» у мужчины выманили 100 тысяч леев

Полиция ведет поиск причастных к этому преступлению.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 24 января, житель столицы стал жертвой классической схемы «родственник попал в ДТП». Злоумышленница, представившись сотрудником полиции, позвонила мужчине и сообщила, что его близкий человек якобы попал в аварию.

Поверив в обман, потерпевший лично передал 100 000 леев курьерам. Сейчас полиция ведет поиск причастных к этому преступлению.

