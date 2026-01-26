Дрессировщик объяснил агрессию слона, напавшего на машину туристов из РФ

«То, что слон решил хоботом изучить салон машины, вполне естественно для этого животного. Слоны любопытничают, они могут проявлять такую наглость по отношению к гостям, которые приезжают. Если охарактеризовать слона, то он добрый, хитрый и наглый. И в истории российских туристов было именно любопытство и наглость. Люди приехали с едой. Что такое для слона люди? Он просто их отодвинет, заберёт все, что ему нужно, и пойдёт весёлый, довольный дальше. Был случай, когда мы вывозили слонов на природу, чтобы они могли погулять, искупаться. И туда же подъехал на машине мужчина, чтобы пофотографировать их. Мы предупредили, что слоны купаются, попросили не беспокоить животных. Он остался. В результате слоны подошли к его машине, оторвали дворники, оторвали номера. Но зато кадры получил», — сказал дрессировщик.