Самолет Москва — Хайкоу вернулся в Шереметьево из-за пассажирки, которой стало плохо

На борту рейса Москва — Хайкоу пассажирке стало плохо, однако самолет не удалось посадить в трех попутных городах. В итоге судно вернулось в Шереметьево, откуда женщину госпитализировали. Об этом в понедельник, 26 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, рейс авиакомпании Hainan Airlines вылетел из Москвы в 12:00. У одной из пассажирок сильно поднялось давление, а врачей на борту не оказалось.
Пилоты развернули воздушное судно спустя 2,5 часа полета, когда борт уже пролетал над Магнитогорском. По словам пассажиров, в аэропортах Уфы, Казани и Нижнего Новгорода самолет не приняли, поэтому пилотам пришлось возвращаться в Шереметьево.
Пациентку вынесли из салона на носилках, а второму пассажиру, которому также стало плохо, оказали помощь на борту, говорится в публикации.
25 декабря лайнер, летевший из китайского города Санья в Москву, приземлился в аэропорту Казани. Экипаж судна принял такое решение из-за того, что беременной девушке стало плохо на борту.