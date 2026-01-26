Самолет Москва — Хайкоу вернулся в Шереметьево из-за пассажирки, которой стало плохо

На борту рейса Москва — Хайкоу пассажирке стало плохо, однако самолет не удалось посадить в трех попутных городах. В итоге судно вернулось в Шереметьево, откуда женщину госпитализировали. Об этом в понедельник, 26 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».