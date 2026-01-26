Молодой свердловчанин зверски убил двухмесячного малыша, его ждет серьезный срок

«В ночь на 22 октября 2025 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Первомайской в Новоуральске, действуя на почве личной неприязни к своему двухмесячному сыну, который плакал и беспокойно вел себя, решил совершить его убийство. С этой целью фигурант нанёс ребёнку несколько ударов рукой, в том числе и в область головы. В результате мальчику была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия», — рассказал Шульга.