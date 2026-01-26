Молодой свердловчанин зверски убил двухмесячного малыша, его ждет серьезный срок

Убийство было совершено в октябре 2025 года.
В Свердловской области перед судом предстанет 24-летний житель Новоуральска (Свердловская область), обвиняемый в убийстве двухмесячного сына. Мужчину обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
«В ночь на 22 октября 2025 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Первомайской в Новоуральске, действуя на почве личной неприязни к своему двухмесячному сыну, который плакал и беспокойно вел себя, решил совершить его убийство. С этой целью фигурант нанёс ребёнку несколько ударов рукой, в том числе и в область головы. В результате мальчику была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия», — рассказал Шульга.
Как отметил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности. «На момент этого кошмарного злодеяния он работал в одной из коммерческих организаций машинистом оборудования», — добавил полковник Горелых.
К работе привлекли сыщиков уголовного розыска МУ МВД России по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский. Мужчине грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного срока.