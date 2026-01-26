Ричмонд
Росавиация: сбой в системе бронирования Leonardo устранен, аэропорты работают штатно

Критически значимая информационная инфраструктура воздушного транспорта России работает штатно.

Заместитель министра транспорта России Евгений Филиппов провел в Росавиации заседание оперативного штаба по причинам и последствиям временного сбоя в работе системы бронирования Leonardo. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации. В.

«Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании “Сирена Трэвел”», — заявили в telegram-канале Росавиации. Ведомство также зафиксировало восстановление сервиса продажи и оформления авиаперевозок на основе Leonardo.

Ранее из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, оператором которой является «Сирена-Трэвел», крупные и региональные авиакомпании по всей стране временно приостановили продажи, обмен и возврат авиабилетов во всех каналах. Пассажирам были недоступны покупка билетов и оформление дополнительных услуг, а регистрация в аэропортах переведена в ручной режим до восстановления работы платформы.

