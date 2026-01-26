EWN: в провинции ЮАР Лимпопо погибли 25 человек из-за наводнения

В южноафриканской провинции Лимпопо погибли 25 человек в результате наводнения, еще трое пропали без вести, передает EWN.
«Число погибших в результате наводнения в провинции Лимпопо возросло до 25 человек, еще трое числятся пропавшими без вести после нескольких недель непогоды», — сказано в публикации.
Жителей Лимпопо призвали держаться подальше от «опасных рек и плотин». Сейчас поисково-спасательные операции продолжаются в пострадавших районах.
Отметим, на севере и востоке ЮАР из-за продолжительных дождей произошло наводнение. Власти страны объявляли в пяти провинциях режим природного бедствия.
Ранее сообщалось, что при наводнении в Индонезии погибли 14 человек. Еще четверо пропали без вести.