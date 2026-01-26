В Орле на территории СНТ обнаружили элемент взрывного устройства

«В связи с появившейся в мониторинге СМИ темой по ситуации в Советском районе Орла хочу дать официальные разъяснения. Несколько дней назад поступила информация, что на территории одного из СНТ обнаружен элемент взрывного устройства. Сразу же начались работы по охране и оцеплению места происшествия. В ближайшие дни планируется изъятие и демонтаж подозрительных предметов», — сказал глава региона в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».