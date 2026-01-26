Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле на территории СНТ обнаружили элемент взрывного устройства

ОРЕЛ, 26 января. /ТАСС/. Элемент взрывного устройства обнаружен в садовом некоммерческом товариществе Советского района Орла. Работы по охране и оцеплению ведутся, изъятие и демонтаж планируются в ближайшие дни, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Источник: Аргументы и факты

«В связи с появившейся в мониторинге СМИ темой по ситуации в Советском районе Орла хочу дать официальные разъяснения. Несколько дней назад поступила информация, что на территории одного из СНТ обнаружен элемент взрывного устройства. Сразу же начались работы по охране и оцеплению места происшествия. В ближайшие дни планируется изъятие и демонтаж подозрительных предметов», — сказал глава региона в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Клычков отметил, что жителей информируют о ситуации, в том числе с помощью обходов домов, действия ведутся в соответствии с утвержденным регламентом на комиссии по чрезвычайным ситуациям города Орла. Он добавил, что вопрос контролирует Минобороны и правоохранительные органы, соответствующие заявки поданы.

По словам главы региона, дополнительные меры безопасности для жителей близлежащих домов будут приняты после прибытия специалистов Минобороны. Основная часть оперативных мероприятий пройдет 28—29 января. «Подчеркну, что ситуация находится под контролем. Также понимаем, что нагрузка на специалистов по соседним областям еще более высокая — ожидаем решений», — добавил Клычков.