Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

Как уточнили в военном ведомстве, атака была отражена в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО уничтожили 7 дронов самолётного типа над Белгородской областью и ещё 3 аналогичных аппарата над территорией Республики Крым.
Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Луганске в момент нахождения там детей, применив новые типы беспилотных летательных аппаратов. Анализ обломков показал, что сбитые беспилотники не подпадают под регламент Женевских конвенций. Следовательно, их боевые характеристики и степень опасности для мирных жителей ранее не оценивались на международном уровне.
