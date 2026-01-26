Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

Как уточнили в военном ведомстве, атака была отражена в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО уничтожили 7 дронов самолётного типа над Белгородской областью и ещё 3 аналогичных аппарата над территорией Республики Крым.