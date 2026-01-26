На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,2

Возле берегов Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Толчки начались примерно в 01:44 во вторник, 27 января, по местному времени. Эпицентр землетрясения был в 139 километрах восточнее от города Северо-Курильск. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Данных о повреждениях и пострадавших в публикации нет.
4 января рядом с Сочи сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Согласно информации Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошел в 12:47, его очаг залегал на глубине 10 километров. Мэр города Андрей Прошунин отметил, что мощность сотрясений в Лазаревском районе составила четыре балла, а в Центральном районе — три балла.