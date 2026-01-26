В Брянской области от падения обломков украинской ракеты С-200 пострадала женщина

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Клинцовского района уничтожена украинская зенитно — управляемая ракета С-200. В результате отражения атаки фрагменты сбитой воздушной цели упали на жилой сектор. К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
В результате инцидента были разрушены четыре частных домовладения, а ещё свыше 50 получили повреждения. Также пострадало остекление в двух жилых многоэтажках.
В ночь на понедельник силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Все БПЛА были уничтожены над городом Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Губернатор региона Валерий Слюсарь предупредил, что беспилотная угроза сохраняется, и призвал жителей оставаться бдительными.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.