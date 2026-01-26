Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Шебекинского округа погиб после удара дрона ВСУ по автомобилю

Мирный житель погиб после удара украинского дрона по автомобилю в Шебекинском округе. О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Тяжёлые новости из Шебекинского округа… В городе Шебекино в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал он.

Транспортное средство получило серьёзные повреждения, но не было уничтожено.

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Фрагменты сбитых БПЛА упали на территории двух предприятий, вызвав возгорания, которые затем были ликвидированы. В результате происшествия один человек получил травму, не угрожающую жизни, и был госпитализирован. Подобные инциденты, когда обломки летательных аппаратов повреждают инфраструктуру, становятся всё более частыми в приграничных с Украиной регионах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше