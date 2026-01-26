Ричмонд
Писториус: ФРГ не сможет снабжать Украину системами Patriot

Германия больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама остро нуждается в этих комплексах. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Суммарно Украина получила три комплекса Patriot от ФРГ.

Германия больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама остро нуждается в этих комплексах. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок», — заявил министр, отвечая на вопрос о возможности отправки на Украину дополнительных систем. Его слова приводит Reuters.

ФРГ уже передала Киеву более трети имеющихся у нее комплексов и, по оценке политика, «сделала непропорционально много» в сфере усиления украинской противовоздушной обороны. При этом Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ФРГ намерена и дальше участвовать в обеспечении безопасности Украины политически, финансово и военно, в том числе за счет возможного размещения немецких сил на прилегающей к Украине территории НАТО после перемирия. При этом министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что пока приоритетом остаются поставки вооружений, обучение украинских военных и усиление восточного фланга НАТО.

