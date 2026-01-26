Писториус: ФРГ не сможет снабжать Украину системами Patriot

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ФРГ намерена и дальше участвовать в обеспечении безопасности Украины политически, финансово и военно, в том числе за счет возможного размещения немецких сил на прилегающей к Украине территории НАТО после перемирия. При этом министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что пока приоритетом остаются поставки вооружений, обучение украинских военных и усиление восточного фланга НАТО.