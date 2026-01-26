Писториус: ФРГ не сможет снабжать Украину системами Patriot

Суммарно Украина получила три комплекса Patriot от ФРГ.
Германия больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама остро нуждается в этих комплексах. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок», — заявил министр, отвечая на вопрос о возможности отправки на Украину дополнительных систем. Его слова приводит Reuters.
ФРГ уже передала Киеву более трети имеющихся у нее комплексов и, по оценке политика, «сделала непропорционально много» в сфере усиления украинской противовоздушной обороны. При этом Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ФРГ намерена и дальше участвовать в обеспечении безопасности Украины политически, финансово и военно, в том числе за счет возможного размещения немецких сил на прилегающей к Украине территории НАТО после перемирия. При этом министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что пока приоритетом остаются поставки вооружений, обучение украинских военных и усиление восточного фланга НАТО.