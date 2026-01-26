Ричмонд
В Индии осудили женщину за брак с пятью мужчинами

Суд в индийском штате Мадхья-Прадеш приговорил женщину к тюрьме и штрафу за многомужество и мошенничество.

Источник: Аргументы и факты

В Индии суд приговорил женщину к лишению свободы за заключение браков с пятью мужчинами без расторжения предыдущих союзов.

По данным Dunya News, жительница штата Мадхья-Прадеш по имени Хасина неоднократно вступала в брак из корыстных побуждений. Суд установил, что женщина использовала браки для завладения имуществом своих супругов.

В ходе разбирательства также выяснилось, что Хасина подвергала мужчин психологическому и физическому насилию. В преступной схеме, по данным следствия, участвовали её родственники.

Дело было возбуждено после обращения одного из пострадавших в полицию. Суд признал женщину виновной и приговорил её к двум годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере двух тысяч индийских рупий.

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV подписал указ, запрещающий последователям католической церкви вступать в браки и интимные отношения с несколькими людьми. В документе подчёркивается, что брак представляет собой союз двух людей с равными правами и требует эксклюзивности. В Ватикане подтвердили, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, один раз и на всю жизнь. Вопросы полигамии и полиамории обсуждались на саммитах в 2023 и 2024 годах, однако позиция католической церкви была сохранена без изменений.

