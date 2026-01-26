В Индии осудили женщину за брак с пятью мужчинами

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV подписал указ, запрещающий последователям католической церкви вступать в браки и интимные отношения с несколькими людьми. В документе подчёркивается, что брак представляет собой союз двух людей с равными правами и требует эксклюзивности. В Ватикане подтвердили, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, один раз и на всю жизнь. Вопросы полигамии и полиамории обсуждались на саммитах в 2023 и 2024 годах, однако позиция католической церкви была сохранена без изменений.