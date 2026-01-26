Ричмонд
Экипаж российского буксира спас филиппинца в Южно-Китайском море

Экипаж российского буксира «Алатау» в Южно-Китайском море спас филиппинца, который находился в воде около двух дней. Об этом в понедельник, 26 января, сообщает пресс-служба флота.

— 26 января в южной части Южно-Китайского моря экипажем спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота, совершавшим плановый переход во Владивосток, на поверхности воды был обнаружен и спасен гражданин Филиппин, проведший в воде около двух суток, — приводит информацию из публикации ТАСС.

Экипаж корабля «С. Грейс» помог мужчине, сейчас его жизни ничего не угрожает и вскоре ему помогут вернуться на родину. О том, как именно филиппинец оказался в воде, в публикации не уточняется.

Прошлой зимой экипаж российского судна Ursa Major, терпящий бедствие в Средиземном море, был спасен испанскими моряками с корабля Salvamar Drago.