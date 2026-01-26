Ричмонд
В Шебекине мужчина получил травму при взрыве дрона ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли очередной удар по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. В результате детонации беспилотника в городе Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший самостоятельно обратился в местную центральную районную больницу, где ему была оказана первичная помощь, после чего бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода.

На месте падения беспилотника повреждены кровля надворной постройки и фасад частного жилого дома. Обстановка в районе находится под контролем экстренных служб.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по автомобилю в Шебекинском округе. К сожалению, погиб мирный житель. Транспортное средство получило серьёзные повреждения, но не было уничтожено.

