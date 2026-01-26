В Шебекине мужчина получил травму при взрыве дрона ВСУ

Пострадавший самостоятельно обратился в местную центральную районную больницу, где ему была оказана первичная помощь, после чего бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода.
На месте падения беспилотника повреждены кровля надворной постройки и фасад частного жилого дома. Обстановка в районе находится под контролем экстренных служб.
Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по автомобилю в Шебекинском округе. К сожалению, погиб мирный житель. Транспортное средство получило серьёзные повреждения, но не было уничтожено.
