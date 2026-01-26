Ричмонд
-1°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Израильские военные в течение дня нанесли новые удары по южным районам Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

Их целью названа ликвидация нескольких участников вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах». Один радикал был устранен в результате удара по окрестностям города Тир, еще двое — в районе города Набатия.

По версии израильской стороны, деятельность ликвидированных радикалов «нарушала договоренности о между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше