Армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана

Их целью названа ликвидация нескольких участников вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах». Один радикал был устранен в результате удара по окрестностям города Тир, еще двое — в районе города Набатия.
По версии израильской стороны, деятельность ликвидированных радикалов «нарушала договоренности о между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.
