Британца выдворили из Абхазии по подозрению в причастности к шпионажу

Гражданина Великобритании выдворили из Абхазии по подозрению в причастности к деятельности иностранных спецслужб.

Источник: Аргументы и факты

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о выдворении гражданина Великобритании, подозреваемого в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.

По данным ведомства, мужчина был вовлечен в разработку проекта, целью которого являлось получение данных о расположении населенных пунктов и объектов военной инфраструктуры на территории Абхазии.

Задержанный Кулдип Сингх сообщил, что в течение более чем 13 лет работал в подразделении разведки лондонской полиции, однако вынужден был покинуть службу из-за коррупционных обстоятельств. В Абхазии он занимался преподаванием английского языка и владел бильярдной.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Сингх пребывал на территории Абхазии нелегально, так как срок действия его британского паспорта истек, а оформление новых документов оказалось невозможным.

Ранее также сообщалось, что россиянина приговорили к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Швеции.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше