Британца выдворили из Абхазии по подозрению в причастности к шпионажу

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о выдворении гражданина Великобритании, подозреваемого в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.
По данным ведомства, мужчина был вовлечен в разработку проекта, целью которого являлось получение данных о расположении населенных пунктов и объектов военной инфраструктуры на территории Абхазии.
Задержанный Кулдип Сингх сообщил, что в течение более чем 13 лет работал в подразделении разведки лондонской полиции, однако вынужден был покинуть службу из-за коррупционных обстоятельств. В Абхазии он занимался преподаванием английского языка и владел бильярдной.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Сингх пребывал на территории Абхазии нелегально, так как срок действия его британского паспорта истек, а оформление новых документов оказалось невозможным.
