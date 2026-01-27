Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии

В Мурманской области завершили установку временных опор линий электропередачи на месте обрушенных конструкций. Энергетики готовятся к поэтапному подключению потребителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Источник: Life.ru

По его словам, специалисты уже смонтировали опоры, осталось протянуть последний провод. После этого начнётся тестовое подключение жилых домов и соцобъектов.

«Временные опоры установлены, завершается монтаж линии. Далее энергетики будут пробовать подключение. По прогнозу “Россетей”, основные работы могут завершить уже завтра», — отметил Чибис.

Установка временных опор ЛЭП в Мурманской области. Видео © Telegram / Губернатор Чибис.

При этом замгубернатора Ольга Вовк доложила, что в отдельных квартирах сохраняются проблемы с отоплением из-за сбоев в работе управляющих компаний. Сейчас без тепла остаётся только один дом, власти пообещали оперативно закрыть этот вопрос.

Ранее Life.ru писал, что после масштабной аварии регион несколько дней жил в режиме повышенной готовности. Утром в понедельник власти заявили, что тепло и вода уже вернулись во все жилые дома и соцобъекты Мурманска. Электроснабжение восстановили примерно в 80% зданий, а аварийные бригады продолжают работать круглосуточно.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.