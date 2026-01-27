В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии

Ранее Life.ru писал, что после масштабной аварии регион несколько дней жил в режиме повышенной готовности. Утром в понедельник власти заявили, что тепло и вода уже вернулись во все жилые дома и соцобъекты Мурманска. Электроснабжение восстановили примерно в 80% зданий, а аварийные бригады продолжают работать круглосуточно.