В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии

По его словам, специалисты уже смонтировали опоры, осталось протянуть последний провод. После этого начнётся тестовое подключение жилых домов и соцобъектов.
«Временные опоры установлены, завершается монтаж линии. Далее энергетики будут пробовать подключение. По прогнозу “Россетей”, основные работы могут завершить уже завтра», — отметил Чибис.
При этом замгубернатора Ольга Вовк доложила, что в отдельных квартирах сохраняются проблемы с отоплением из-за сбоев в работе управляющих компаний. Сейчас без тепла остаётся только один дом, власти пообещали оперативно закрыть этот вопрос.
Ранее Life.ru писал, что после масштабной аварии регион несколько дней жил в режиме повышенной готовности. Утром в понедельник власти заявили, что тепло и вода уже вернулись во все жилые дома и соцобъекты Мурманска. Электроснабжение восстановили примерно в 80% зданий, а аварийные бригады продолжают работать круглосуточно.
